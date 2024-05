Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. No es casualidad que se enumeren tres conceptos , como tampoco lo es que haya una Santísima Trinidad o que Freud hablara del ello, el ego y el superego . El número tres está presente en el cine y la literatura. ¿Qué sería de Blancanieves sin el Príncipe y la Madrastra? El significado del 3 en numerología está relacionado con la creatividad, la alegría y el autoconocimiento .

La historia que rodea al número 3 no pasó inadvertida para Cartier. La famosa casa cuenta con numerosas piezas icónicas que van más allá de la alta joyería. Una de ellas es el anillo Trinity , una pieza que cumple en estos días 100 años . Con una estética inspirada en el Art Deco, en el momento de su creación rompió moldes por su diseño aparentemente sencillo: tres argollas de platino, oro amarillo y rosa entrelazadas de una manera inédita .

En1924, Louis Cartier se inspiró en el artista y poeta Jean Cocteau para crear lo que sería una de las joyas más revolucionarias de todos los tiempos. Cocteau rindió culto a su diseño y, como prueba, se la regaló a dos personas importantes en su vida: a su amante, el escritor Raymond Radiguet, y a la princesa rusa Natalia Paley, con quien también tuvo una relación. La leyenda también cuenta que con él declaró su amor al actor Jean Marais. La fama de anillo emocional comenzó a gestarse ahí, pero, pese a convertirse en referente de lujo, no tuvo nombre hasta el año 1998, cuando fue bautizado como Trinity. 'Trinidad', ¿de qué otra manera podía llamarse?

Para otros, el triple aro se asemeja a los anillos de Saturno , algo coherente con la fascinación que ejercían los descubrimientos científicos en los años 20. En los campos de la astronomía y cosmología se dio en esa década una auténtica revolución propiciada por Edwin Hubble , quien, utilizando el gran telescopio de Monte Wilson en California, demostró en 1924 la existencia de galaxias exteriores y en 1929 el movimiento acelerado de las mismas. No es difícil ver algo 'galáctico' en el diseño del Trinity.

La joya no solo habla de inclusión, sino también de la superación del concepto tradicional de género. Fue una de las primeras piezas unisex de la orfebrería. "En Cartier, de hecho, no pensamos si algo está dirigido a hombres o mujeres. Si es así, ese diseño no es Cartier", asegura la directora creativa de la 'maison'. El ADN de la casa rema a favor de los tiempos, pero, además, la marca lleva años acercándose a los jóvenes a través de las redes sociales, fundamentalmente Tik Tok. La estrategia está dando sus frutos y celebridades como el actor Timothée Chalamet y otras estrellas de la Generación Z son nuevos fans del centenario anillo.