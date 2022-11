Confidencias al calor del secador: famosos que acabaron liados con su peluquero

Se conocieron hace años en Plaboy, la mansión de Hugh Hefner, dueño de la famosa revista, y se casaron en 2020, varios desfases después. Su matrimonio fue efímero: solo 12 días. La exuberante rubia dijo que se había precipitado al casarse con Peters, que a sus 74 años ya no era dueño de ninguna peluquería, sino uno de los grandes magnates del cine. La revelación de Anderson motivó que Peters compartiera la auténtica razón de la ruptura. De acuerdo con su testimonio, durante su breve relación, invirtió más de 200.000 dólares (180.000 euros) en pagar las facturas pendientes de la actriz, que no tenía manera de afrontarlas. Más allá de sus deudas, el empresario habría pagado costosos estilismos. ·Dejé todo por Pam. Ella tenía casi 200,000 dólares en facturas y no tenía forma de pagarlas, así que lo hice yo y este es el agradecimiento que recibo. No hay peor tonto que un viejo tonto".