Ahora resulta que quiere ser él "el pelmazo de la guitarra", como le llamaban al amigo cantarín en el grupo. "Hace cinco años, tras divorciarme de mi esposa y de regreso al mercado de la soltería, volví a pensar en el éxito de Juan Carlos cada vez que sacaba la guitarra. Sin ser un virtuoso de la música, siempre se me dio bien y de joven hice mis pinitos con la batería, pero este instrumento no es el más apto para echarte al hombro, por lo que probé con unas clases de guitarra. Tengo que decir que no me ha ido demasiado mal".

Él empezó a tocar este instrumento con 16 años y ha formado parte de varias bandas de rock. Actualmente imparte clases en su academia on line , con más de 2.000 alumnos, y en otra física, además de tener su propio canal de YouTube. Dice que, generalmente, el objetivo inicial que anima a cualquier persona no es ligar, sino aprender y divertirse, pero, una vez que va avanzando, sabe que puede darle el uso añadido de atraer la atención o crear el clima más adecuado para la seducción.

Con todos estos argumentos, queda claro que, pasados los 50, sacar nuestra vena rockera puede ser un plus en el enamoramiento. En internet existe una oferta muy completa de vídeos y canales de YouTube para aprender a tocar y afinar la guitarra y también páginas para sacar los acordes de las canciones favoritas, pero lo mejor para no desistir es buscar un maestro profesional.

Para bordar la conquista, Aitor aconseja añadir el canto. No nos dice si ha tenido en cuenta que no todas las voces están hechas para deleite de los oídos. Él se centra más en el estilo y piensa que es importante enfocarlo a esa persona a la que deseamos atraer. En su opinión, hay temas universales que nunca fallan. Pensando en los más veteranos, pone el ejemplo de las baladas de Bon Jovi; 'Wonderwall', de Oasis; o 'Dust in the wind', de Kansas. Y si hay una composición poderosa e infalible, esa es la balada de Extreme 'More tan words', uno de los mayores éxitos de los 90. "Si cantas esta canción mítica, es muy probable que cualquier persona mayor de 45 te haga caso", zanja.