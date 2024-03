Acabas de llegar a la ciudad y no conoces a nadie, te acabas de separar y estás un poco “colgado”, tus amigos no pueden quedar o se han marchado… En casa, las paredes se te caen encima y te aburres soberanamente. Es el momento de reconocer que estás un poco solo, que necesitas socializar por salud mental o algo tan simple como ampliar tu círculo de amistades. La nueva aplicación Timeletf te propone un plan, en concreto una cena, que podría ser tu tabla de salvación y no tiene nada que ver con organizarte una cita online. En Uppers nos hemos apuntado para probar la experiencia y nos ha gustado. Así es la app que te permite cenar con desconocidos.