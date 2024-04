Gestionar ese vaivén de emociones es todo menos fácil. "De lo que he visto en terapia es de los casos más complejos", asegura la psicóloga y terapeuta de pareja Lara Ferreiro . La experta identifica esta complejidad con la convivencia de sentimientos difícilmente conciliables: "El triángulo del amor se convierte en algo muy perverso . Por una parte, tú quieres a la madre o al padre de tus hijos porque, además, sabes que está sufriendo, pero te has enamorado de otra persona. Eso te genera muchísima culpabilidad , de una manera abrumadora. Si, además, se produce la muerte de ese ser querido, te invade muchísima tristeza y dolor. Una emoción dolorosa a un nivel muy profundo , sobre todo cuando hay hijos".

La principal dificultad está en asumir esa realidad: "Primero, hay que aceptar que uno se siente culpable. Luego, tienes que aprender a contarte las cosas bien y, lo más importante, tiene que haber un perdón propio . La manera de hacerlo es darse cuenta de que no se elige esa situación , que uno no tiene la culpa de enamorarse de otra persona cuando tu pareja está enferma", señala la psicóloga.

La nueva pareja tiene mucho que decir en una relación triangular. Cómo vive la experiencia de la enfermedad del 'otro' y cómo sobrelleva el sufrimiento del ser querido es una experiencia que no todo el mundo puede soportar. Para Lara Ferreiro, hay matices: "Una persona enamorada lo aguanta todo, incluida la ambivalencia, el dolor y el sufrimiento. En los primeros momentos de la relación es especialmente duro porque ves a sufrir a la persona de la que te has enamorado y sabes que es muy difícil mantener esa historia. Hay que echar mano de cierta resiliencia y mucha resignación. Es inevitable que tenga también sentimientos de culpa e incertidumbre, pensamientos como '¿Dónde me he metido?'. Es una variedad de emociones y de desafíos de todas las partes implicadas muy complejo".