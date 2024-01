Algo que posiblemente no sepamos es que cuando dormimos, nuestro cerebro no está descansando. Al contrario, despliega más actividad que nunca. Incluso en el periodo de descanso, la actividad sexual se mantiene, aunque en otro 'formato'. El 8% de las ensoñaciones nocturnas corresponden a sueños eróticos, aunque no siempre nos acordemos de ellos. Como explica la guía de sexualidad 'Deseo', editada por Cinco Tintas y la plataforma Platanomelón, los sueños eróticos están vinculados a las fantasías, pero se dan cuando dormimos, en los niveles más profundos de nuestra consciencia.