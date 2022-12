Del astronauta de la catedral de Salamanca al Darth Vader de Washington: ¿por qué los restauradores firman sus obras con figuras modernas?

La imagen de un astronauta esculpida en la fachada de la catedral de Salamanca dio en su día la vuelta al mundo. ¿Visionarios en la Edad Media? ¿Viajes en el tiempo en pleno Renacimiento? ¿ Extraterrestres inspirando a los maestros de la escultura? No hay nada de ciencia-ficción. El astronauta salmantino fue realizado en pleno siglo XX. En concreto, en 1992.

El responsable de la empresa que restauró esa parte de la fachada, Jerónimo García, lo explicó en El País dos años después: "Firmamos la catedral de Salamanca con un astronauta" . La catedral de Salamanca no es el único edificio antiguo con una señal anacrónica. Sobre eso mismo va el tuit de Francesca Gellabert:

Aunque no es algo habitual (al menos no en Francia, Italia o España), poner figuras modernas en entornos antiguos tiene un porqué y está relacionado con la posteridad. El objetivo es que los historiadores del futuro puedan datar los periodos de restauración con veracidad. Dicho de otra manera, algo antiguo siempre puede imitarse, pero lo novedoso difícilmente puede inventarse. Si no existe, es difícil que se reproduzca.