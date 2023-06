Han bastado menos de dos meses para que Chat GPT se haya convertido rápidamente en tendencia, meme viral, zeitgeist y objeto y sujeto ontológico de las sobremesas de medio mundo. Difícil es estar en contra de la inteligencia artificial cuando parece que va camino de adelantarnos por la derecha. Más vale que aprendas a usarla, porque no es tan difícil.

Sabemos que a esta nueva IA-hermano mayor podemos preguntarle casi de todo, siempre que no colisione con su modelo y excluyamos ciertas brechas morales o preguntas incómodas, momento en el que se autorregulará y nos devolverá un políticamente correcto: “No puedo contestar a eso”. No es infalible: como asistente digital a nuestras dudas, no ha sido diseñado para tomar decisiones por nosotros o meterse en jardines con alguna opinión fuera de tono… hasta ahora.