Estuve en Brasilia presentando una película y nos recibió Lula en su último mandato. Llegué con mi guayabera y me empezó a tocar y me dijo que era su prenda favorita pero que sus asesores no le dejaban usarla porque la llenaba, de tabaco, mecheros, plumas y todo tipo de utensilios en los cuatro bolsillos. A Fito Páez se le ocurrió ponerse una en La Habana pero no iba bien: la guayabera y el rock and roll no pegan, la guayabera tiene su propia música, que es el son”.