El río subterráneo más largo de Europa está en España

Justo encima del río se encuentra la otra joya de La Vall d’Uixó, el yacimiento arqueológico de Sant Josep. Se trata de un poblado que alberga vestigios excavados, que se corresponden con diferentes etapas de ocupación. La más importante es la de la época ibérica (siglo VI a. C. - II a. C), aunque también se han encontrado evidencias de ocupación tardorromana (siglo IV-V d. C), musulmana e incluso medieval.