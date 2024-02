En el Día de Andalucía, un test de "cultura andaluza": qué es una chuminá, y otras palabras que solo los de allí conocen

Andalucía es una de las regiones más queridas por los españoles y también por los de afuera. El clima cálido, los incontables monumentos históricos, las tradiciones que no solo se conservan sino que se cultivan y promueven en cada ciudad, la música, la comida y las playas, todo suma para hacer de esa Comunidad Autónoma una visita obligada si se está por España.

Salimos a las calles de Sevilla a desafiar a turistas y locales con un test de "cultura andaluza", que muchos, demasiados, no han aprobado. Lo cierto es que muchos visitantes solo pasan por la ciudad capital perdiendo de vista los tesoros de esta zona, que son muchos. No solo lugares, sino platos gastronómicos y palabras o expresiones típicas. ¿Los conoce la gente? Según esta encuesta, no tanto.