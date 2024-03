El pueblo más feliz de España, según la ciencia

La felicidad es subjetiva. Lo que a unos les hace estar bien consigo mismo, a otros no les acerca a ese estado de bienestar. Nuestra rutina, la alimentación, la forma en la que nos relacionamos con los demás, nuestra economía o situación laboral, el entorno en el que vivimos… Los factores que afectan a la felicidad son múltiples y diversos. ¿Dónde se es más feliz en España? La respuesta es complicada, hay ciudades y pueblos con un gran clima, con una sociedad amable, con experiencias al alcance de la mano únicas... Y pese a la dificultad, la ciencia ha dado con el que es el pueblo más feliz de España .

Uno de los factores que más poder tiene sobre nuestro bienestar es la naturaleza, o al menos eso es lo que expone el estudio ‘The importance of species diversity for human well-being in Europe’ que se publicó en 2020 y que confirma que la naturaleza tiene un papel muy importante en la felicidad de las personas y que estar en contacto con ella te acerca a alcanzarla.