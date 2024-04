El pueblo más bonito de España para visitar en abril, según National Geographic

Tras la Semana Santa es posible que no todo el mundo tenga ganas de volver a viajar. Eso si te has dado una escapada durante los días festivos. Sin embargo, no todo el mundo ha tenido la oportunidad de desconectar un par de días, por lo que es más que probable que muchos de los que se quedaron en casa en Semana Santa estén buscando ahora unos días de relax en algún lugar tranquilo de España, y hay uno que es el perfecto para viajar en abril.