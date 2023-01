Dos hijos, nietos y amigos cercanos: el entorno de Nicolás Redondo, fallecido a los 95 años

Nació en Barakaldo, Vizcaya, en 1927. Su padre, Nicolás Redondo Blanco, trabajador de los Altos Hornos, ya era militante del PSOE y de UGT en 1915, y tras la Guerra Civil lo condenaron a muerte, aunque luego le conmutaron la pena por 30 años de cárcel. A su madre no llegó a conocerla. En 1937, cuando solo contaba diez años, fue evacuado junto con otros niños vascos en el buque 'La Habana' y llevado a Burdeos (Francia), donde le recogió una familia minera de Herault de origen español, con la que convivió hasta 1940.

Se casó con Natividad Terreros Uriarte, en sus palabras, "el convenio que mejor he negociado". "Nos conocimos en muy poco tiempo, quedamos de novios y... en 1951 me detuvieron por primera vez y ya me llevaba bocadillos a La Casilla, donde estaba el cuartel", contaba en una entrevista con 'Diario Sur'. Natividad falleció en 2014 a los 87 años.