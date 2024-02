Sus dos hijas y Jimena, la mujer que le dio tranquilidad: los 75 años de Sabina

Sabina cumple sus 75 primaveras . El cantautor, autor de la banda sonora de la vida de tantos, está de celebración, que llega después de hacer sold out tres veces el año pasado con su gira en Madrid. El cariño del público lo recibe en cada concierto, pero en un día como hoy es su entorno más cercano el que le acompañará soplando las velas , desde sus amigos más cercanos hasta su pareja actual, Jimena, y sus hijas Carmela y Rocío.

Las jóvenes siempre han mantenido una vida discreta. Es más, no fue hasta 2014 cuand o Carmela posó por primera vez junto a su padre tras debutar como directora de producción en ‘Epifanios’, un corto al que Sabina puso banda sonora. “Me dio una gran alegría cuando supe que iba a colaborar en este proyecto”, dijo la joven sobre trabajar junto a su padre.

Carmela es productora en Estela Films y también es una de las académicas de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y no fue la única vez que trabajó con su padre, también lo hizo en la película ‘Tiempo después’.

En el caso de Rocío , su vida no es tan conocida y se ha mantenido al margen de los focos y de la fama de su padre . No obstante, las dos han sido parte de la música de Sabina, pues ambas tienen una canción, ‘Ay, Carmela’ y ‘Ay, Rocío’ , además de que sus nombres aparecen en otras canciones.

Lo cierto es que al principio la relación de Sabina con sus hijas no fue la más idílica por su estilo de vida y estar siempre de gira fuera de casa, pero con el paso del tiempo ha conseguido acercarse a ellas e incluso autodefinirse como buen padre. “No van por ahí diciendo que son mis hijas. Sus amigos más íntimos lo saben, pero el resto no”, reconocía el cantante en una entrevista con Rolling Stone.

Desde entonces, Jimena ha sido muy discreta con su relación y ha estado al lado del artista no solo en los momentos más dulces, también cuando la salud de Sabina ha hecho saltar las alarmas. “Ha estado conmigo en las buenas y en las malas. De gira si no viene ella yo no voy”, dijo el cantante hace unos años.