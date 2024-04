Xabi Alonso, el entrenador de moda en Europa: el entorno que le da fuerza en Alemania

Xabi Alonso ha logrado lo que parecía ya imposible en Alemania: romper con la hegemonía del Bayer de Múnich. El Bayer Leverkusen del que es entrenador consiguió ganar su primera Bundesliga ante una impresionante goleada sobre el Werder Bremen, un triunfo que la afición quiso agradecer al español haciendo sonar en el estadio nuestro ‘Que viva España’. El vasco se convierte así en uno de los entrenadores europeos más destacados , con carácter a la vez que transmite a sus jugadores la calma necesaria para rendir sobre el césped y una forma de dirigir a su once que a muchos ya recuerda a Pep Guardiola .

Durante la última década y pese a que siempre ha intentado llevar un perfil discreto, Xabi Alonso ha protagonizado una batalla judicial contra Hacienda de la que finalmente fue absuelto, una acusación que estaba centrada en que había cedido la explotación de sus derechos de imagen a una sociedad radicada en Madeira, un delito del que siempre se mantuvo inocente y no quiso hacer nunca un pacto.

Sin embargo, en los últimos meses lo que le ha dado más de un quebradero de cabeza es su mansión en San Sebastián, declarada ilegal por un juzgado de la ciudad al haberse construido en un terreno no urbanizable que supuestamente no se ajusta a la licencia que se había concedido. Además, la vivienda debía asemejarse a una construcción previa que se había derruido y, según la sentencia, no se ha respetado.