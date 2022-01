Ha estado reinando mesas, salones o cualquier otro lugar de miles de casas durante esta Navidad, y no ha sido la única. Una de las grandes tradiciones de las fechas navideñas es comprar una flor de pascua que ambienta cualquier estancia con la época del año por sus hojas de tonos verdes y rojizos, es más, cuenta con su propia historia de por qué es la planta de la Navidad. Con la vuelta a la rutina puede que te des cuenta de que, tras unas semanas, tu flor de pascua no está como llegó, o puede que sí, que hayas conseguido que llegue al final de las fiestas en perfecto estado. Es verdad que ahora no pega mucho con la decoración, pero puedes intentar que sobreviva todo el año y mantenerla hasta las próximas navidades. ¿Lo intentas?