El país donde solo se pueden conducir coches blancos

Cuando te haces con un coche nuevo piensas en muchas cosas. El kilometraje que tiene, si se adapta a tus necesidades, lo que gasta de combustible… e incluso el color . Hay a quien no le importa destacar por encima del resto con su coche de color rojo o amarillo, mientras que otros prefieren ser más discretos optando por colores como el gris o el negro. A otros tantos, con que los lleve y les traiga, les da igual. El color tiene más importancia de lo que creemos , hay algunos con los que la probabilidad de tener un accidente es mayor o disimulan más la suciedad que se acumula sobre la carrocería.

En definitiva, elegir el color del coche tiene una importancia a la que en ocasiones no se le presta la atención que se le debería dar. No obstante, hay un país donde no dan la opción de elegir color, sino que, si quieres comprarte uno, desde hace unos años solo puede ser blanco, sea el modelo de coche que sea. Es lo que ocurre en Turkmenistán, especialmente en Ashgabat, su capital, allí solo pueden encontrarse coches blancos.