Por qué debes notificar a la DGT si cambias de color tu coche

En el caso de no hacer las cosas legalmente y que la DGT no tenga constancia del cambio de color del vehículo, nos pueden multas por no modificar los datos de la documentación del vehículo. La multa no es moco de pavo, la sanción tipo parte de los 500 euros, pues como decíamos antes, el color original forma parte de los datos de identificación del vehículo.