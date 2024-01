Según el estudio 'Production, use, and fate of all plastics ever made' realizado en 2017 por la Universidad de California en Santa Bárbara, esta es una cantidad suficiente para cubrir España... cinco veces. Y una buena parte de esa cantidad está flotando en el aire, circulando en las ciudades, invadiendo nuestros alimentos y sí, posándose en tu almohada.