Alimentarse bien, sociabilizar, salir a la calle para tomar el aire y el sol y hacer ejercicio nos allanan la inclinación de la cuesta que implica envejecer y a la que se van sumando enfermedades tan graves como las cardiovasculares. De todos estos consejos, el último es el que más excusas y pereza genera sobre todo si no se acostumbra a practicar ninguna actividad física. Sin embargo, los profesionales están recomendando que por lo menos se sustituyan las escaleras por el ascensor , ya que un último estudio ha demostrado que este simple cambio reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares .

El estudio comenzó entre 2006 y 2010 a partir de los datos aportados por 458.860 adultos de entre 38 y 73 años del Biobanco del Reino Unido. A todos ellos se les consultó sobre si solían subir escaleras o no a diario al igual que el número de peldaños y la intensidad de la actividad. La pregunta concreta fue: “En casa, durante las últimas cuatro semanas, ¿aproximadamente cuántas veces al día sube un tramo de escaleras (unos diez escalones)?”. Las respuestas recopiladas se añadieron a otros datos personales como los factores sociodemográficos, el estilo de vida que llevaban y el riesgo genético de ASCVD junto a sus antecedentes familiares.

Después, en 2014 se repitieron las encuestas. Con todos los datos en la mano se separaron los participantes en distintos grupos de referencia: aquellos que no subían escaleras a diario al inicio del estudio y los que sí las subían, que a su vez se agruparon según sus costumbres de 1 a 5 veces al día, de 6 a 10 veces al día, de 11 a 15, de 16 a 20 y más de 21 veces al día. Hasta el año 2021 también se realizó un seguimiento de todos los participantes incluyendo los registros hospitalarios, si habían padecido un incidente debido a la ASCVD o habían fallecido.

Por otra parte, entre otras conclusiones del estudio se verificó que “hay un umbral más allá del cual el número de escaleras subidas no dan como resultado ninguna disminución adicional en el riesgo de ASCVD”. Por otra parte, curiosamente, otra conclusión que se extrajo es que aquellos participantes que habían dejado de subir escaleras entre el inicio de la encuesta y la que se repitió al cabo de los años es que tenían un mayor riesgo de ASCVD en comparación con las personas que habían declarado que nunca subían escaleras.

Por ello, aquí reside la importancia de las conclusiones de este trabajo: una actividad tan simple como subir escaleras elimina todas esas barreras asociadas a la posibilidad de hacer ejercicio, no tiene coste económico, no implica una equipación deportiva ni le quita tiempo a las obligaciones laborales y domésticas. Además, cada persona puede valorar cuántos tramos de peldaños le conviene completar en función de su estado de salud. Los expertos también subrayan los beneficios que proporciona realizar “ráfagas cortas de subir escaleras de alta intensidad” para mejorar la aptitud cardiorrespiratoria y el perfil lipídico, sobre todo para aquellos “que no pueden cumplir con las recomendaciones actuales de actividad física”.