Armstrong y el cambio generacional en el ciclismo: "¿Abrazar a un rival? Ni se me pasaba por la cabeza"

A Lance Armstrong no le gusta el 'colegueo' que hay entres las grandes estrellas del ciclismo moderno. Sencillamente no entiende que los ciclistas de ahora se abracen después de una carrera disputada a cuchillo como ocurrió en la Milán-San Remo de este fin de semana. Al texano, exganador de siete Tours de Francia, le parecen fuera de lugar la s felicitaciones sinceras y el buen rollo que se pudo ver entre el ganador de la carrera, Jasper Philipsen, y los otros dos integrantes del podio, Michael Matthews y Tadej Pogacar . Y, sibilinamente, lo achaca a un choque generacional: "Nuestras carreras eran mejores" .

“Estoy impresionado con esta generación de ciclistas. De muchas formas, ellos son más talentosos. Pero no compiten como nosotros . ¿Abrazos y chocar los cinco? Eso es totalmente extraño para mí”, manifestaba Armstrong en el podcast de Danny Duncan, dejando claro que no está de acuerdo con la forma en que se corre actualmente en el pelotón.

El corredor estadounidense, desposeído de todos sus grandes títulos tras confesar que habían sido conseguidos por la vía del dopaje puro y duro, no es precisamente el mejor ejemplo para juzgar a nadie, aunque sus opiniones como antiguo campeón siempre interesan. Pero es muy representativo del personaje que le parezca mal un ejemplo de deportividad sana . Peor es que intente hacer ver que felicitarse tras la línea de meta es un invento moderno que su generación no compartía.

“Esta generación de ahora van con el mazo, compiten entre ellos y alguno perderá. Y el chico que gana está esperando en la línea de meta. Y luego están jodidamente abrazándose y es como ‘¿Qué? ¿Estás esperando para abrazar a alguien? ¿Después de que has perdido?’ No estoy diciendo que nuestra generación lo hiciera mejor o que nos sintiéramos orgullosos, es genial de ver, pero no para nosotros. Nunca pasó por mi cabeza ir a abrazar a un rival”, se explayaba el norteamericano en dicho podcast.