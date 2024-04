Muere O.J. Simpson: su entorno cercano tras quedar absuelto del asesinato de su mujer

El 13 de octubre de 1995 un juez dictaminó que O. J. Simpson era 'no culpable' de los dos cargos de asesinato. Sin embargo, en un juicio civil en 1997 sí declararon culpable de ser el autor del doble asesinato y se le impuso el pago de un indemnización de 33.5 millones de dólares para los familiares de su ex esposa y de Ronald Goldman. No fue a prisión pero su imagen quedó seriamente dañada.