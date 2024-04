El intenso entrenamiento de Jon Bon Jovi para hacer músculo a los 62

Durante años ha ido probando diferentes tratamientos según las dolencias del momento, pero con el tiempo ha visto como lo que mejor le va es adaptar los entrenamientos a sus lesiones, ya que antes levantaba mucho peso y corría. Ahora en el gimnasio hace cosas muy distintas, como estiramientos o entramientos con banda elástica. “Todo lo que hago no solo me mantiene en forma, sino que me hace sentir bien” , explica Bon Jovi.

Por otra parte, desde 2022 tiene que cuidar mucho más su voz tras someterse a una delicada cirugía en sus cuerdas vocales. Aunque todo salió bien, todavía tiene algunas complicaciones que no le permiten cantar como a él le gustaría. Su plan es seguir actuando “durante dos horas y media cada noche, sé lo bueno que puedo ser”, pero si ve que no puede proseguir su carrera musical tal y como a él le gustaría, afirma que no tendría problema en ponerle fin (esperemos que no sea así).