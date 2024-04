Sin embargo, en los últimos años, parece que el Tyson polémico ha dado paso a una nueva etapa en su vida y que estamos siendo testigos del renacimiento de un nuevo Mike, quien ha regresado al ojo público con un aura renovada de determinación y redención. A través de su podcast, ‘Hotboxin' with Mike Tyson’, y su exhibición frente a Roy Jones Jr. en 2020 (finalizó en empate), Iron Mike ha demostrado que su pasión por el deporte sigue ardiendo con la misma intensidad de antaño y que todavía no ha dado su último puñetazo.

No en vano, el próximo 20 de julio volverá a subirse a un ring. Tendrá por entonces 58 años y a Jake Paul, de 27, enfrente. “Será muy divertido ver lo que la voluntad y la ambición de un 'niño' pueden hacer con la experiencia y la aptitud de un GOAT”, ha asegurado Tyson sobre el enfrentamiento.

Pero Jake Paul no es, ni mucho menos, sólo un “niño”. Cierto es que no tiene la experiencia que Tyson tenía a su edad, pues apenas lleva seis años dedicado al mundo del boxeo, pero no lo es menos que su récord hasta la fecha es de nueve victorias por solo una derrota.