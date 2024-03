Porque el proyecto creado por Rafa Nadal y su equipo, que echó a andar hace ya una década (en noviembre de 2014 se puso la primera piedra y en 2016 abrió sus puertas al público), no está enfocado únicamente a los más jóvenes, a la generación de talento profesional. Ni mucho menos, aunque ahí ya se han pulido diamantes como Casper Ruud, 143 del mundo cuando llegó en 2018 y finalista de Roland Garros y US Open cuatro años después , cuando además alcanzó el número 2 de la ATP.

En la Rafa Nadal Academy se respira tenis del bueno allá donde vayas. No hay más que echar un vistazo al equipo que está a los mandos del proyecto para darte cuenta que Rafa es el alma del lugar, pero además se ha rodeado de la flor y nata de la raqueta. Junto a él trabajan codo con codo su tío Toni, Carlos Costa y Carlos Moyá, en la parte más institucional, mientras que el equipo técnico está conformado por figuras íntimamente relacionadas con el circuito profesional como Marc Górriz, Gabriel Urpí o Gustavo Marcaccio, ex jugadores; Joan Bosch, ex entrenador de Carlos Moyá; o Joel Figueras, ex entrenador de Carlos Costa o Roberto Carretero entre otros.