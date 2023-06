Cristina Maragall, hija de Pasqual: "Aprendí a comunicarme con mi padre a través de la piel y del corazón"

Mucha gente se queda en la idea de si el enfermo es capaz o no de reconocer a sus seres queridos. Sería más importante insistir en que la enfermedad roba los recuerdos, pero no la ternura. Yo me di cuenta de que el corazón no deja de sentir y aprendí a comunicarme con mi padre a través de la piel y del corazón.