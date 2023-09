Historia real: como muchos padres españoles, Jordi había imaginado la primera vez que se tomaría una cerveza con su hija . Había situado la fecha de ese acontecimiento cuando la niña cumpliera los 16. "Era un poco pronto, pero tampoco era ingenuo, y sabía que a esas edades los chavales ya empiezan a beber". Nada lo había preparado para la llamada que recibió tres años antes de lo previsto. Era un sábado en la noche y lo llamaban de un céntrico Hospital madrileño: su hija se encontraba ingresada en coma etílico . Tenía 13 años. "El momento en que te preguntan si eres el padre de tal y a continuación de informan que te llaman del hospital, no se lo deseo a nadie. Temes lo peor. Luego cuando te dicen que la niña está viva te tranquilizas un poco pero llegar ahí y verla en ese estado es un golpe muy duro, no te repones del todo", dice.

¿Por qué ocurre esto? El consumo de alcohol en toda Europa goza, en general, de buena prensa. Es una droga socialmente aceptada y está menos estigmatizada que el tabaco. La palabra clave es, entonces, la normalización. En nuestro país lo anormal es no beber, o esa es la percepción que se tiene. En un entornos tan proclive a la bebida, no es sorprendente que los adolescentes empiecen tan pronto a incorporarse a lo que consideran un paso a la adultez. Para la psicóloga Paula Cobián: "El adolescente es más vulnerable a situaciones de estrés y de conflicto relacional porque no ha desarrollado todavía unas estrategias maduras y consolidadas de afrontamiento de estos problemas y el consumo de alcohol u otras sustancias puede resultar una vía de escape para anestesiar emociones, dejar de pensar en aquello que me preocupa y no sé resolver... Este es el mayor riesgo de cara a que ese consumo se convierta en abusivo y se cronifique en el tiempo".