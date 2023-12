Dicen que a quien madruga dios le ayuda. El refrán está muy bien, pero claro está que no a todo el mundo le sienta igual de bien levantarse temprano. Mientras que unos se despiertan pronto, casi que no necesitan ni despertador, a otros no les queda más que ponerse en pie por obligación, porque de ser por ellos, se quedarían dentro del edredón un buen rato más. Pero ¿por qué ha personas mucho más madrugadoras que otras? Pues lo cierto es que existe una razón y podría estar en nuestros ancestros.