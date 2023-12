Seguramente te ha pasado al intentar memorizar un pasaje de un libro que, por más que lo leías y releías una y otra vez, no lograbas retener la información. Tener problemas para acordarse de cosas puede ser normal cuando la memoria no se ejercita adecuadamente. Cada uno tiene su propia capacidad de memorizar, pero eso no significa que tu cerebro no se pueda fortalecer con ejercicio mental.