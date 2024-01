Lo estamos viviendo todos. Si no es un familiar es un amigo. En cualquier entorno hay alguien con síntomas de gripe, tanto que muchos están llegando a recordar momentos de la pandemia provocada por la covid-19. Las fiestas no han ayudado. Entre el frío y las relaciones sociales los casos de gripe han despuntado en las últimas semanas como hacía años que no lo hacía, hasta el punto de llegar al mayor pico de gripe desde 2005. ¿Está viniendo con más fuerza o es que no hemos aprendido nada de la pandemia?