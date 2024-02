Como explica la American Cancer Society , esta enfermedad “ no se puede prevenir de manera segura . Muchos factores de riesgo, tales como la edad, la raza, y los antecedentes familiares no se pueden controlar”. Por el contrario, podemos tomar algunas acciones, rutinas y hábitos beneficiosos para reducir el riesgo de padecerlo.

Según Mayo Clinic, “en algunos estudios, los hombres que comían la mayor cantidad de grasas por día presentaron un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Esto no prueba que el exceso de grasa cause cáncer de próstata. Otros estudios no han encontrado esta asociación. Sin embargo, reducir la cantidad de grasa que comes por día tiene otros beneficios comprobados, como el control del peso y una mejor salud para el corazón”.