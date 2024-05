Según la American Academy of Ophthalmology, “la presbicia es cuando los ojos pierden gradualmente la capacidad para ver objetos de cerca. Es una parte normal del envejecimiento . De hecho, la palabra “presbicia”, que proveniente del griego, significa “ojo viejo”. Se puede comenzar a notar la presbicia poco después de los 40 años y es probable que sostenga a una distancia mayor lo que está leyendo para poder leer claramente”.

En otras palabras, la presbicia o vista cansada es la dificultad para enfocar en visión próxima (lectura, ordenador, etc.), aparece a partir de los 40-45 años . Se debe a una dificultad del ojo para enfocar a estas distancias y va incrementando con la edad. Es un proceso natural y fisiológico que afecta a todas las personas, aunque puede manifestarse más o menos pronto, según el caso.

No hay manera de prevenirla, pues es un defecto asociado a la edad y al envejecimiento, sin embargo, sí es recomendable evitar utilizar dispositivos electrónicos con baja luz y limitar su uso e incluso se pueden realizar algunos ejercicios que, aunque no previenen de este hecho por el que vamos a pasar todos, sí cuidan nuestra visión y previenen enfermedades oculares más graves.

La pérdida de acomodación del cristalino es un proceso natural del ojo humano y que suele tener por síntomas la vista borrosa o el sobreesfuerzo a la hora de enfocar nuestra mirada en libros, pantallas, etc. y este sobreesfuerzo se traduce en fatiga e, incluso, malestar y dolores. No obstante, con unos simples ejercicios que no requieren de muchísimo tiempo, puedes retrasar la aparición de dichas repercusiones, ya que nos ayudarán a relajar y tonificar los músculos oculares: