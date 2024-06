La ducha tiene más polémicas de lo que creemos. Lo que para unos es una rutina que no se saltan ni un día, aunque no salgan de su casa, para otros no es necesario abrir el grifo cada día. Si hasta hay una corriente en Hollywood de multitud de actores que defienden que no hay que ducharse cada día, como Leonardo DiCaprio o Jake Gyllenhaal. Pero ese no el único debate, también se habla sobre la temperatura a la que debe estar el agua o qué momento del día es el idóneo para la ducharse.