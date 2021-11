José Coronado y nueva su vida tras el infarto: "Antonio Banderas me mandó un mensaje muy bonito con un consejo"

Tras salir del hospital, las muestras de cariño hacia el actor fueron multitudinarias. Uno de los compañeros de profesión que le apoyaron en ese delicado momento fue Antonio Banderas , que en ese año 2017 también sufrió un infarto. El malagueño no dudó en mandarle un mensaje de ánimo con un consejo que se quedaría grabado a fuego en su mente. El actor recuerda con una sonrisa lo que su amigo Antonio le dijo: "Me mandó un mensaje muy bonito: lo primero es aceptarlo, asumirlo y entenderlo".

José ahora se encuentra de promoción de la película Way Down, dirigida por Jaume Balagueró, un filme de acción y con un elenco de protagonistas de primera liga (Liam Cunningham, Freddie Highmore, Luis Tosar). En el filme Coronado interpreta a un malhumorado jefe de seguridad del Banco de España con el que no tiene nada en común. "Soy mucho mas relajado con los años. Antes era mucho más vehemente, ha aminorado bastante con la edad. Nunca he sido como el salvaje de Gustavo, que solo vive para su trabajo y es un amargado". Ni la enfermedad ni la válvula 'stent' que le metieron por la vena del brazo hasta el corazón han hecho mella en su espíritu. Coronado sigue siendo el mismo. "No me ha cambiado ni el carácter ni mis hábitos".