No suelen desaparecer, salvo aquellos que salen con el embarazo, debido a cambios hormonales. De hecho, las personas mayores de 60 años suelen tener de 50 a 100 puntos rubí en el tronco. No constituyen un problema de salud , por lo que no necesitas ir al médico, como regla general, salvo en las ocasiones en que sean muy grandes, por el riesgo de sangrado, o bien originen algún tipo de molestia.

Se sabe que influyen en su aparición factores hormonales, pero no existe una causa específica definida. Lo que está claro es que no proceden de ninguna infección, ni se contagian. Es decir, se trata de manifestaciones que surgen en pieles sanas. Las lesiones o punto rubí eliminadas completamente no reaparecen. Sin embargo, el tratamiento no evita la aparición de nuevos puntos rubí, si la persona afectada está predispuesta a desarrollarlos.