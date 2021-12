¿Estar en forma o perder peso? Un estudio determina qué es más importante para combatir la obesidad

“Nos gustaría que la gente supiera que los gordos pueden estar en forma, y que los cuerpos sanos y en forma tienen todas las formas y tamaños ”, señala el coautor Glenn Gaesser, investigador del College of Health Solutions de la Universidad Estatal de Arizona (Estados Unidos), en declaraciones recogidas por la agencia EuropaPress.

A pesar de la proliferación de las dietas y planes de ejercicio para adelgazar, los autores de la investigación señalan que estos programas no deberían tener como objetivo único la pérdida de peso, y que no se debería juzgar su efectividad en base a este único factor. “No estamos necesariamente en contra de la pérdida de peso: sólo creemos que no debería ser el criterio principal para juzgar el éxito de un programa de intervención sobre el estilo de vida”, declaran.