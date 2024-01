Antes de entrar en detalle, Ramón de Cangas , dietista-nutricionista , doctor en Ciencia de los Alimentos y en Biología Funcional y Molecular, nos avanza que no existe ningún alimento con superpoderes, ni uno que por sí solo ayude a prevenir o curar una enfermedad. "Pueden ser interesantes -dice--. Ahora bien, no se trata de superalimentos ni de alimentos que por su mero consumo puedan aportar beneficios extra muy relevantes. Lo verdaderamente importante desde el punto de vista nutricional, es el patrón dietético general y patrones como el mediterráneo tienen una elevada evidencia de que su seguimiento presenta beneficios para nuestro organismo y positivos para nuestra microbiota".

De Cangas pone como ejemplo la canela de Ceylán, una especia con gran poder antioxidante que hemos importado como condimento para comidas dulces y saladas. Contiene fenoles, flavonoides, vitaminas B1 y C y minerales. A pesar de ello, su incorporación a la dieta no sería más que una pequeña ayuda y no tendría ningún interés si no forma parte de un patrón saludable. "Podemos decir que el patrón dietético en su conjunto es el pastel y estos elementos, como la canela de Ceylán, serían la guinda del pastel", indica.