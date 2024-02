Lo has visto mil veces en el supermercado. Seguramente, lo has pasado por alto y te has ido a por el tubérculo más famoso (la patata). Sin embargo, este otro tubérculo, conocido como boniato, batata, patata dulce o camote), aparte de delicioso y económico, merece un espacio propio en la despensa por sus grandes y desconocidas propiedades nutricionales, a poco más de un euro por kilo.