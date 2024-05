El gluten es una proteína que se halla en el trigo, centeno y cebada , entre otros, pero no es muy interesante. Su valor biológico es moderado y nutricionalmente es mediocre , aunque de ahí a ser la causa de enfermedades o de inflamación hay un buen trecho. No debería eliminarse de la dieta sin consultar con un profesional porque el autodiagnóstico puede tener consecuencias inesperadas, pero sí hay casos en los que puede estar indicado.

¿Es entonces posible que mucha gente que se quite el gluten note mejorías? Claro que sí, pero no es necesariamente porque el gluten le sentara mal, sino porque han restringido de su dieta dulces, bollería, galletas, cruasanes, etc. Si verdaderamente no tenían ningún problema en su dieta, en la mayoría de los casos esas sensaciones positivas suelen deberse a que ahora llevan un perfil de dieta mucho más saludable.