Aunque todos deberíamos respetarnos por el solo hecho de compartir humanidad, tener ganado el respeto de los demás no es tarea fácil. Como explica el filósofo Juan Antonio Marina, el reconocimiento es una de nuestras primeras necesidades emocionales. "Papá, mamá... ¡mira!", dicen los niños a sus padres esperando la aprobación de sus logros. Es la primera expresión de esa necesidad que irá acompañándonos a lo largo de la vida, pese a que tengamos asumido que no podemos gustarle a todo el mundo y que estaremos sometidos a distintos desafíos, no siempre exitosos.