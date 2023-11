El optimismo es un protector de la salud . Psicólogos, psiquiatras y expertos en neurociencia hablan de los beneficios de tener una mente positiva. Pero esa sensación de que no nos va a ir mal y que, si eso sucede, podemos superarlo -la esencia del optimismo- va ligado a nuestras expectativas , a su vez, el veredicto interior que elaboramos sobre algo en base a nuestras experiencias pasadas y a nuestro pronóstico de lo que está por venir.

Los beneficios de ser optimista son muchos. El principal es que gozan de mayor salud física y emocional . Un estudio realizado con 99 estudiantes en la Universidad de Harvard mostró que las personas positivas a los 25 años gozaron de mejor salud entre los los 45 y los 60 años, frente a los que eran pesimistas. No solo eso, sino que las personas optimistas tienen más esperanza de vida y suelen pasar de los 90 años, independientemente de su raza. ¿Llegará el momento de que en los centros de salud nos prescriban ser optimistas ? Ya ha empezado a hacerse con el ejercicio físico. Hasta que llegue ese momento, es buena idea empezar a cultivar el optimismo de manera individual. Y, para eso, debemos saber antes en qué estadio nos hallamos.

Ser optimista es también una cuestión de temperamento . La capacidad de ver la botella medio vacía o medio llena viene escrito en nuestros genes. Pero no debemos pensar por eso que el optimismo es algo solo genético. Para Laura Kubanzky , codirectora del Centro Kum Sheung para la Salud y la Felicidad de la Escuela TH Chan de Salud Pública de Harvard , el optimismo tiene importantes beneficios y puede cultivarse. "Ser optimista hace posible que las personas sean capaces de regular tanto sus emociones como sus hábitos. La gente más optimista tiene menos probabilidades de fumar y de tener un consumo abusivo de alcohol, además suelen practicar actividad física. Por otra parte, creemos que también comen de manera más sana , aunque para esto todavía no hay datos suficientes", explica en una publicación de esta universidad americana.

A veces, el pesimismo asoma porque no somos conscientes de lo afortunados que somos en la mayoría de los ámbitos de nuestra vida. Valorar quiénes somos, lo que tenemos y cuál es nuestro entorno disipa muchas dudas. Agradecer de manera frecuente esa fortuna es uno de los hábitos más útiles. Harvard aconseja tener un diario de gratitud para tener clara nuestra posición vital. Releerlo cada día nos alejará de la tristeza.

Lo decíamos al principio: ser optimista cuando todo va bien es fácil. Casi una obligación. La cosa se complica cuando no todo va como debiera o nos gustaría. Unas expectativas desproporcionadas son el origen de muchas decepciones. En el budismo, las expectativas están relacionadas con el apego: las generamos porque nos sentimos vinculados a alguien o a algo. Los budistas abogan por el no apego para evitar sentirnos defraudados. Sin llegar a tanto (al fin y al cabo, esperar también es ilusionante), no debemos dejar que lo externo, que escapa a nuestro control, dirija nuestros proyectos vitales. El optimismo se crea a partir de muchos planes B, con la convicción interior de que podemos cumplir nuestros propósitos de una u otra forma.