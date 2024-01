El monje ha reflexionado a lo largo de estos años en sus propios trabajos sobre que le ha llevado a tener tanta felicidad y que nos impide, como humanos, ser felices en plenitud. En su opinión, tanto el altruismo como la compasión son dos factores clave para poder llegar a ella, pues la felicidad egoísta, según su criterio, no va a funcionar.

En una reciente entrevista con The New York Times contaba que disfruta “de cada momento de la vida, pero hay momentos de extrema tristeza, especialmente cuando ves tanto sufrimiento. Esto debería encender tu compasión, y si lo hace, te dirigen a una forma de ser más fuerte, saludable y significativa. Eso es lo que yo llamo felicidad. No es estar todo el día saltando de alegría”.