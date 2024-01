Disonancia cognitiva, el fenómeno que explica que el 44% de los hombres crea que la igualdad les discrimina

El 44,1% de los hombres estima que las políticas encaminadas a no marginar a las mujeres en la sociedad han ido demasiado lejos . Tanto que ahora se sienten discriminados . Así lo concluye un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que, sin embargo, también revela que la mayoría de varones (el 48,2%) creen que las desigualdades entre mujeres y hombres siguen siendo “ muy grandes o bastante grandes ". ¿Parece contradictorio? Sí, lo es. Pero este fenómeno existe y tiene nombre. Se llama disonancia cognitiva .

En psicología, la disonancia cognitiva se conoce como la tensión o incomodidad que percibimos cuando mantenemos dos ideas contradictorias o incompatibles , o cuando nuestras creencias no están en armonía con lo que hacemos. Cuando esto sucede, puede derivar en un estado aversivo que buscaremos resolver a toda costa para recuperar la coherencia. Y la forma más rápida y fácil de resolver una disonancia cognitiva es el autoengaño . Quizás ahí esté la causa del llamativo dato que ofrece la encuesta monográfica sobre 'Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género' .

Pero una cosa es la situación real y otra la percepción. Los números no engañan. Por ejemplo, las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar (limpiar, cocinar, compra…) que los hombres. Ellas ocupan 172 minutos ( casi 3 horas ) de media al día y ellos 126,76 minutos ( 2 horas ), según el citado estudio del CIS. Además, las mujeres le dedican 6,7 horas al cuidado de los hijos , por las 3,7 que emplean ellos .

Pero la brecha de género no solo sigue abierta en áreas como la educación, el empleo, los ingresos o la política. Incluso en la cantidad de tiempo dedicado al ocio también es perceptible la diferencia entre hombres y mujeres. Un estudio reciente publicado en EEUU por el Pew Research Center determina que los hombres casados dedican dos horas más de ocio semanales que las mujeres, una diferencia de tiempo que se hace aún más evidente cuando hay hijos en casa, sobre todo si son menores de cinco años.

La encuesta del CIS corrobora que la percepción de la realidad es distinta entre ellos y ellas. Si antes decíamos que el 48,2% de los hombres reconoce grandes discriminaciones, el porcentaje sube casi 20 puntos, hasta el 67,2%, cuando se les pregunta a las mujeres. Puede que en la última década sí que se hayan reducido esas desigualdades (el 70,7% de la población así lo cree), pero no olvidemos que un 22,4% de las mujeres aseguran que el panorama en realidad no ha cambiado tanto. Sí que hay mayor unanimidad (el 81,2% de ellas están de acuerdo) en que la igualdad no se logrará “a menos que los hombres también luchen por los derechos de las mujeres”.