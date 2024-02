No son los nuevos 30. Los 50 son 50 esplendorosos años; para muchos, la mejor época de la vida. Con un poco de suerte, en torno al medio siglo ya se tiene un entorno estable , cierta capacidad económica y un buen arsenal de sabiduría. Pero, además, hay otros cambios en la manera en cómo abordamos los nuevos retos que nos permiten decir que cumplir más de 50 es un privilegio . Vayamos uno por uno.

A los 50, tenemos claro que no hay tiempo que perder. Tampoco hay que malgastarlo. En ese sentido, la madurez nos hace mucho más cuidadoso con quién y a quiénes dedicamos nuestros días. También sabemo que para disfrutar del tiempo, es necesario estar bien, cuidarse y cuidar . Sin tantas obligaciones como en los años previos, el estilo de vida cobra una gran importancia.

En la juventud somos más tímidos y nos cuesta más expresar nuestras necesidades. Pensamos demasiado en las expectativas ajenas por miedo a ser rechazados del grupo. Con la edad, somos más conscientes de lo que queremos, de lo que nos importa menos y, sobr todo, de nuestras prioridades. No hay lugar para el famoso 'quedar bien'. Ello no implica no ser respetuosos con los demás. Simplemente, de manera educada, sabemos poner límites. Es lo que se conoce como asertividad.