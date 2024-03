Soñar, soñamos todos, o al menos la gran mayoría de las personas cuando están durmiendo, no obstante, no tenemos por qué acordarnos de lo que soñamos siempre. Además, soñar con algo que después ocurra, no es una cosa que pase todos los días, esto serían los sueños premonitorios, aquellos que se interpretan como una especie de anuncio de lo que va a suceder en el futuro. La creencia en este tipo de sueños data de la Antigüedad, cuando varias culturas sostenían que se trataban de mensajes de los dioses para revelar algún conocimiento.