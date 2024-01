Parejas que duermen en habitaciones separadas: “Nos ha devuelto la intimidad y el buen humor”

No es de extrañar que ya estén surgiendo además los estudios sobre las consecuencias de esa falta de sueño. La American Academy of Sleep Medicine, por ejemplo, revela que dormir en habitaciones separadas conlleva mejoras para la salud. Ya en 2015, una encuesta de la organización estadounidense National Sleep Foundation, indicaba que el 25% de las parejas dormían en camas separadas y el 10% en habitaciones aparte, algo que para nada perturbaba su nexo.

María Isabel, de 57 años, comercial, explica que tomó la decisión de dejar de dormir con su esposo a los dos años de casarse: “Hay noches que todavía escucho sus ronquidos de una habitación a otra, pero no es lo mismo que hacerlo justo al lado de él; además, es una persona a la que le gusta mucho pegarse a mí y eso no me permite estar relajada”.

La mujer, que admite haber afrontado dos años un descanso pésimo, explica que le era muy difícil contárselo a su marido, así que fue acumulando ansiedad y malhumor. Hasta que se liberó: el día que se lo contó y cambió de habitación, todo mejoró: “Tenía ganas de verlo por las mañanas y de tener más momentos de intimidad con él durante el día cuando nuestros hijos no estaban. C reo que mudarme de habitación salvó nuestro matrimonio”.

Candela, de 51 años, abogada, relata que cuando se convirtió en madre a los 40 años dejó de dormir con su marido. “Amamantaba a mi hija y los tres en la cama no estábamos a gusto así que pusimos una cama grande en la habitación del bebé y me instalé ahí ”.

La abogada indica que continúan manteniendo relaciones sexuales, más ahora que su hija no es tan pequeña, pero no duermen juntos. “Descansamos perfectamente y tenemos más ánimo para afrontar el día”.

En cuanto a los hijos y que no vean a sus padres pernoctar en la misma alcoba, esta psicóloga lo tiene claro: “Lo que en verdad les removerá es comprobar que no se tratan bien, que no se respetan o no pasan tiempo juntos”. Además, cuando hay hermanos, es frecuente dormir en estancias diferenciadas o al menos en distintas camas, entonces, “se parece bastante a lo que puedan vivir con sus progenitores”, indica la orientadora familiar.