Séneca tenía razón: su sorprendente técnica para recuperar la calma mental

Según explican numerosos estudios, el cerebro piensa en todo momento, creando sistemas relacionales (incluso en cosas donde no hay relación alguna) y anticipándose a lo negativo. Ese sesgo negativo nos ha permitido sobrevivir. En la cara B, el cerebro, si no hay una orden específica, no distingue entre realidad y ficción. Es decir, pone en marcha los mismos mecanismos de defensa ante una amenaza falsa o real. Esto quiere decir que si anticipamos escenarios muy negativos que no son reales, nuestro cerebro da la misma respuesta que si lo estuviéramos viviendo. Sin duda, no es algo positivo, pero Séneca supo darle la vuelta.