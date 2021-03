No hay reglas universales, todo está bien

Esto no significa que haya que contar todo, tampoco no hacerlo, la libertad es plena. "Dar la información que se crea la justa y necesaria en cada una de las circunstancias y sobre todo la que nosotros queramos. El paciente tiene derecho a contar hasta un punto y no quiere comunicar al 100%. Todo vale", apunta la experta. Sea cual sea el punto que se decida, lo que sí que es fundamental es estar abierto a posibles cuestiones o preguntas y entablar una comunicación transparente en la que se reconozcan los sentimientos de miedo o angustia, que son los normales y no se deben reprimir.