¿Cómo reaccionarías si tu mejor amigo te contase que está saliendo con una joven 32 años menor ? La pregunta arranca a partir de una escena de la serie de Netflix 'El método Kominsky' en la que Norman (Michael Douglas) se entera de que su hija Mindy (Sarah Baker) se ha enamoriscado del septuagenario Martin (Paul Reiser). Para Antonio, Aurelio y Pepe, publicitario, empresario y periodista de entre 51 y 57 años, no es un asunto que, al menos en principio, despierte en ellos ningún desconcierto. Si acaso, alguna sonrisa de beneplácito . "¿Qué importa la edad? ¿No estamos estupendos para enamorarnos de quien nos dé la gana y dar la talla en cualquier situación?", se pregunta entre risas Pepe desatando una conversación acerca de edadismos y prejuicios .

El actor Paul Reiser también bromea cuando le preguntan acerca de los desafíos que enfrenta su personaje Martin en 'El método Kominsky' a causa de su noviazgo con Mindy. "Nadie -responde- quiere sentirse menos ágil que hace diez años, nadie quiere despertarse para orinar con más frecuencia". Pero, como él dice, no es el único que lidia con estos problemas . "Divirtámonos un poco con eso", añade. Nuestros tres uppers no encuentran motivos para lo contrario. "Si quieres envejecer bien, tienes que tomarte ciertas cosas con temple y buen humor . La joven deberá afrontar situaciones que le sorprenderán, pero también habrá cosas magníficas que derivarán de ese noviazgo desigual", asegura un pragmático Antonio mientras dirige su mirada socarrona a Aurelio.

El propio Reiser, que en la vida real tiene 65 años, asegura que se ve espectacularmente joven y brillante cuando se desprende del maquillaje y la calvicie postiza con los que caracteriza a su personaje setentón en 'El método Kominsky'. La serie deja claro que el humor es la clave de la vida , más aún cuando se habla de envejecimiento de un modo tan digno y real. No revelaremos cómo encaja Sandy, su suegro en la ficción, la tozudez de su hija con respecto a la relación, pero sí se puede adelantar que a los actores les ha servido, según han declarado posteriormente, para explorar el amor desde una óptica muy diferente.

"La atracción no sabe de edades -razona Antonio. Uno puede ser tan encantador y atractivo como a los 20 y enamorarse de una chica joven. No hay en ello nada fuera de lo normal". Otra cosa diferente y más compleja es la relación entre suegro y yerno. "Ellos no se eligen nunca entre sí. Es un vínculo que te viene dado, aunque admito que está en nuestras manos decidir qué tipo de relación deseamos, si cordial o de continuo refunfuño", acaba reconociendo Aurelio. Sus amigos le reconfortan con una palmadita en la espalda. El psicólogo Jaume Guinot, que se ha encontrado con situaciones similares tanto en su vida profesional como personal, asegura que la clave está en el respeto y en asumir el rol que corresponde a cada uno. "Suegro y yerno deben saber que a cada uno le corresponde un papel bien diferente y, a partir de ahí, construir una relación de cordialidad".